Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif isimli günlük dizi film fanatiklerini sezon sonu büyük sürprizler beklerken, bahar ayının adına yakışır bir aşk ilede takipçilerini şaşırttı. Elif isimli günlük dizinin Hümeyra karakterine hayat veren sevilen oyuncu Berna Keskin ve Levent karakterine hayat veren Cem Kılıç arasındaki yakınlaşma ve aşk kıvılcımları, Elif dizisinin bahar aşkı olarak nitelendirildi. Elif isimli günlük dizide izleyicinin hiç beklemediği karakterlerin arasında başlayan sezonun son dizi aşkı seyircide merak uyandırdı. Elif isimli günlük dizi filmin güzel oyuncusu Berna Keskin “Canlandırdığım Hümeyra karakteri sezon boyu hep sıkıntıların odak noktası oldu. Senaristlerimiz bu aşkla benim canlandırdığım karakterin yüzünü güldürür umarım, özel hayatımda gülmeyi seven eğlenceli kızım, senaristlere sesleniyorum güldürün beni” dedi.