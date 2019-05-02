Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgeselci Murat Erün yeni belgeseli Dişçinin Korkusu’nda Ege Üniversitesi’nde çocuk diş hekimliği uzmanı olan profesör doktor Ertuğrul Sabah’ın izini sürüyor. Ertuğrul Sabah hafta sonları yanında götürdüğü seyyar diş kliniği ile engelli eğitim merkezlerini, yatılı öğretim bölge okullarını ziyaret ediyor. Zihinsel engelli çocuklara ve yatılı ilköğretim öğrencilerine yerinde ücretsiz diş tedavisi yapıyor ve diş sağlığı eğitimi veriyor. 35 yıldan beri bu gönüllü olarak sürdürdüğü bu çalışmayı kendisi gibi diş hekimi olan eşi, öğrencileri, akademisyen arkadaşları ve serbest diş hekimlerinden oluşan bir gönüllüler grubu ile birlikte gerçekleştiriyor.

"Dişçinin Korkusu" belgeseli, bağışlarla oluşturduğu seyyar diş kliniği ile şimdiye dek 110 bin kilometre yol kat edip, Şırnak-Uludere'den, Balkanlardaki Novi Pazar'a dek yüzlerce merkezde, binlerce çocuğun tedavisini yapmayı başaran, buna karşın engelli aileleri ve dernekleri dışında pek az kişinin tanıdığı bu diş hekiminin ve onun çevresinde toplanan gönüllü diş hekimlerinin olağanüstü hikayesini anlatıyor. Yoksulluğa, yoksunluğa ve engelliye dokunmaktan korkmayan, ama annelerin korkusunu paylaşanların hikayesini.

Dişçinin Korkusu belgeseli, mottosu "ulaşamayana ulaş" olan bu doktorun çabasını görünür kılarak, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yol gösterici öneriler getiriyor. Sistemin eksikliklerinden şikayet etmek yerine, eldeki olanakları ve gönüllüğü birleştiren bir imece yöntemi kullanarak, "yoksunlara" ulaşılması istendiğinde neler yapılabileceği konusunda zihin açıcı "mesleki sosyal sorumluluk" öyküsünü ekrana getiriyor. Özellikle engellilik ve sağlık alanlarında çalışanlar, karar alıcılar ve yardımlaşma kavramından “umudu kesmeyenler” için anlatılan bir öyküyü.

“800 Kilometre Engelli” ve “Üç Mevsim Bir Ömür” belgesel filmleri ile tanınan Murat Erün’ün yönetmenliğini aynı zamanda kameramanlığını ve kurgusunu yaptığı filmin çekimleri İzmir, Ayvalık, Balıkesir, Bursa, Bolu ve Bodrum’da yapıldı. Belgeselin İzmir’de ilk gösterimi ve galası Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde ile Bornova Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul galası ise 15 Mart Cuma günü Kadir Has Üniversitesi’nde yapıldı.