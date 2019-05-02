Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanat camiasında birbirinden ünlü isimlerin sahne kıyafetlerini tasarlayıp diken Nur Yerlitaş, öğle saatlerinde geldiği AVM'de ilk olarak restauranta uğrayarak öğle yemeği yedi.

Yemek sonrası dostları ile birlikte alışveriş turuna çıkan modacı, dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezdi. Alışveriş turu sırasında gazeteciler ile karşılaşan ve objektiflere poz veren Yerlitaş, muhabirler ile kısa süre sohbet etti.

Sağlık durumunu ve tedavi sürecini soran muhabirlere teşekkür eden ünlü modacı, "Şu anda tedaviden çıkıp geldim. İyi gidiyor tedavim, bugüne de şükür" dedi.

Dostlarını bekletmek istemeyen Nur Yerlitaş, gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışveriş turuna devam etti.