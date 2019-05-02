Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biri All Star olmak üzere, 2 kez Survivor şampiyonluğu yaşayan Turabi Çamkıran, ABD'de ilgiyle takip edilen The Challenge yarışmasında finale adını yazdırdı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Turabi, "Büyük zafer için tek bir adım kaldı. Umarım sizi gururlandırırım" ifadelerini kullandı.

"Hırsımla, emeğimle, hakkımla, alnımın teriyle, bileğimin gücüyle ve omzumda Türk bayrağı ile finaldeyim" diyen Turabi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Birçok ülkeden, iddialı 34 yarışmacının katıldığı ve Amerika'da oldukça sevilen The Challenge'da şampiyon olan kişi 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.