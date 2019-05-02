Gündüz kuşağı dizisi 'Beni Affet' ile tanınan Şeyma Korkmaz ile meslektaşı Cüneyt Mete dünyaevine girdi. Nikah törenine çok sayıda ünlü isim katıldığı ikilinin nikah şahitliğini Emrah yaptı. Emrah ve Cüneyt Mete, 'Aşk ve Mavi' dizisinde abi-kardeşi canlandırmıştı.
Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete evlendi
02.05.2019 - 14:10 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir dönem 'Beni Affet' dizisinde rol alan Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete, nikah masasına oturdu.
Etiketler : Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete,
621688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/621688.aspx
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