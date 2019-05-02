Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündüz kuşağı dizisi 'Beni Affet' ile tanınan Şeyma Korkmaz ile meslektaşı Cüneyt Mete dünyaevine girdi. Nikah törenine çok sayıda ünlü isim katıldığı ikilinin nikah şahitliğini Emrah yaptı. Emrah ve Cüneyt Mete, 'Aşk ve Mavi' dizisinde abi-kardeşi canlandırmıştı.