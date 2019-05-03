Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Star Wars (Yıldız Savaşları)" adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti. Meyhew ölümüyle Star Wars hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Peter Mayhew, Star Wars serisi boyunca yüzü perdede hiç görünmemiş olsa da serinin en sevilen aktörlerinden biri olmuştu.

Peter Mayhew 74 yaşındaydı. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Mayhew 30 Nisan'da Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Ailesi oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.



Pete Mayhew, tüm zamanların en sevilen film serilerinden biri olan Yıldız Savaşları üçlemesinde Chewbacca karakterini canlandırmıştı. (Posta)