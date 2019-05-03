Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı günden itibaren reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul'da finale doğru yaklaşırken art arda büyük kayıplar izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

ÖNEMLİ KARAKTERLER ŞEHİT EDİLDİ

Diriliş Ertuğrul'un dün yayınlanan 146. bölümünde dizinin önemli karakterlerinden Mirgen ve Dumrul Moğollar tarafından şehit edilirken Turgut Alp'in ise ölüp ölmediği netlik kazanmadı. Dizinin final sahnesine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

MERGEN'İN ÖLÜMÜ HAYRANLARINI ÜZDÜ

Ali Buhara Mete'nin canlandırdığı Mergen karakterinin ölümü dizinin takipçilerini üzdü. Sosyal medyadan mesaj yazan hayranlar Mergen karakterinin ölümünden duydukları üzüntüleri dile getirdiler.

Kimi takipçi "Bu bölüm çok farklı oldu. Ekrana kilitlenen seyircileri kalp krizi geçirtecekti. Turgut gitti, Dumrul, Mergen. Adam azaldı. Ertuğrul Bey tutsak. Gözlerimden yaş geldi resmen" yorumunu yazarken, kimi ise "Akif'in ölümünü hatırlayıp üzülürken Mergen'in ölmesi." yorumunu yaptı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA TURGUT ALP ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'un ilk bölümünden bu yana Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un ise ölüp ölmediği henüz netlik kazanmadı. Dizinin Final sahnesinde aldığı kılıç darbesiyle yere yığılan Turgut'un bu sahnesi sadece Instagramda 1 milyon 400 bin kişi tarafından görüntülendi. Videonun altına binlerce de yorum geldi.

"AKLIMIZI BAŞIMIZDAN ALDIN"

Yorumlarda izleyiciler Turgut Alp'in ölmeyeceğini yazarken kimileri de yönetmene "Aklımızı başımızdan aldın" diye seslendi.

ÜÇ BÖLÜM SONRA FİNAL YAPIYOR

Dört sezondur devam eden ve dün akşam 146. bölümüyle ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul 3 bölüm sonra final yapacak. Dizi önümüzdeki sezon Diriliş Osman adıyla devam edecek. Osman karakterini ise Burak Özçivit canlandıracak.