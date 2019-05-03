Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizi Behzat Ç.'nin Blu TV için yeni bölümleri çekiliyor. Altı yıl aradan sonra İnter Medya'nın yapımcılığında hayata geçirilecek olan proje, 40'ar dakikalık 9 bölümden oluşacak.

İlk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosuna yeni oyuncular da dahil oluyor. Diziye son olarak Kurtlar Vadisi dizisinden tanınan Ertuğrul Şakar, dahil oldu.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Senaryosunu Mehmet Ercan Erdem'in kaleme aldığı diziyi yine Serdar Akar yönetecek. Serdar Akar ile eski ortağı usta yönetmen Tarkan Karlıdağ uzun süre sonra tekrar Behzat Ç. için bir araya geldi. Yeni bölümlerde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na eski ekip arkadaşları İnanç Konukçu, Ege Aydan ve Nejat İşler de eşlik edecek.

KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU DAHİL OLDU

Yeni kadroya ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin sevilen karakterlerinden Yasin Komutan'a hayat veren Ertuğrul Şakar dda katıldı. Usta tiyatrocu Şakar, Behzat Ç.'de Behzat'ın arkadaşı Serhat Müdür rolüyle seyirci karşısına çıkacak.