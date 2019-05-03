Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sineması, Yeşilçam’da kötü adam rolünü canlandıran oyuncularından birini daha kaybetti. Eskişehirli Nurettin Kaygısız, uzun süredir tedavi gördüğü solunum yetmezliğine yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Sevenleri tarafından 'Pırtık Amca' olarak bilinen Nurettin Kaygısız’ın cenaze namazı cuma namazını müteakiben Fatih Camii’nde kılındı. Kaygısız’ın cenaze namazına az sayıda seveni ve yakınları katıldı. Cenaze namazına gelen sevenlerinden bazıları, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi.



Babasının cenaze namazında açıklamalarda bulunan Nurettin Kaygısız'ın kızı Saadet Kaygısız, "Babam eski Yeşilçam oyuncusuydu. Babamın çok çevresi var. Haberleri olmamıştır büyük bir ihtimal. Ben ayın 7'sinde büyük bir mevlit düzenlemeyi düşünüyorum Allah nasip ederse. O zaman herkes duyacaklar ki biliyorsunuz babamı hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, bırakmazlar. Geleceklerinden eminim yani. Biz bundan 4 ay önce hastanede yattık bir nefes darlığından dolayı. Ben onun başında kalmıştım. Kalp, tansiyon gibi hastalıkları yoktu, hayat doluydu, yaşamayı çok severdi. Babam gezmeyi çok severdi. Hep çarşı içlerindeydi ama şöyle bir şey de var babam kendini ailemizden, herkesten soyutladı. Biz son zamanlarda konuşmadık. Beni hiçbir şekilde kendisinin yanına sokmuyordu. Kimseyle görüşmek istemiyordu. Öyle bir yaşam tarzı vardı. Daha sonra kendini bakım evine yazdırdı, ben buna itiraz ettim. Benim yanıma geldi kaldı. Ondan sonra istemedi tekrar geldi, bakım evine girdi. Ama olsun ben hiçbir şekilde onun hayatına karışmadım. Ama hep yanında olmak istediğim sürece beni itti. Benim babama hakkım her şekilde helal. Sonuçta ben konuşuyordum, biliyordum" diye konuştu.

"Bu durumdan haberlerinin olduğunu düşünmüyorum"

Nurettin Kaygısız'ın birlikte vakit geçirdiği kişilerden Erkan Çopur ise "Son zamanları kötü geçti sıkıntılıydı bayağı. Artık yürüyemeyecek, hareket edemeyecek zamanları yaşıyordu. İşte bir hafta öncesine kadar gelir benim mağazamın önündeki banka oturur çay söyler, sigarasını içer ardından kafeye geçerdi. Genelde günlük rotası buydu. Akşam da saat 21.00 gibi tekrar bakım evine dönerdi. Ben onu 20-25 yıl her gün olmasa da 2-3 günde bir, bir araya gelir vakit geçirirdik. Sanat camiasıyla çok bir ilişkisi yoktu. Açıkçası ben hiç tanıklık etmedim. O anlamda gelip giden, yardımcı olabilecek veya yalnızlığını paylaşabileceği kimse yoktu. Doğal olarak da bu durumdan haberlerinin olduğunu düşünmüyorum. Kimdir arkadaşları, hangisi hayatta bilmiyorum. Dediğim gibi bunları ben tanımadığım için söyleyeceğim bir şey yok ama yani bunu hak ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Kaygısız, yaklaşık 200 filmde rol aldı. 2 kız babası Kaygısız, Vurgunlar, Kara Çarşaflı Gelin, Vahşi Aşk gibi birçok bilinen filmde boy gösterdi. Ayrıca ölmeden önce son 4 yıldır belediyenin yaşlı bakım evinde kalan Kaygısız’ın son zamanlarında maddi sıkıntılar çektiği ve seyyar satıcılık yaptığı öğrenildi. Kaygısız’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.