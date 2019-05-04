Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Boz'un yeni evi, Boğaz'ı tepeden gören bir çatı katı... Üstelik ev öyle geniş ki; tam 460 metrekare. Ünlü şarkıcı, yeni yuvasına önümüzdeki günlerde taşınacak. (Sabah)