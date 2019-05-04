Murat Boz'un yeni evi, Boğaz'ı tepeden gören bir çatı katı... Üstelik ev öyle geniş ki; tam 460 metrekare. Ünlü şarkıcı, yeni yuvasına önümüzdeki günlerde taşınacak. (Sabah)
Murat Boz'un yeni evi 460 metrekare
04.05.2019 - 10:52 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Popçu Murat Boz, uzun süredir yeni bir ev arıyordu. Sonunda muradına eren yakışıklı şarkıcı, aradığı evi Ortaköy'de buldu.
Etiketler : Murat Boz,magazin haberleri,
622140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/622140.aspx
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