Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan, önümüzdeki günlerde Ünlüler dünyasını sarsacak aşklar ve boşanmalar gündeme gelebileceğini söyledi. İlk haberi ise

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin yakın zamanda biten ilişkileri üzerine oldu. Zeynep Turan; Serenay ve Kerem aşkında ikinci rövanş olacağı ve ünlü çiftin barışacağını söyledi.

Aslı Enver Ve Murat Boz’un çocukları olacak

Zeynep Turan; Aslı Enver ve Murat Boz aşkıyla ilgili şunları söyledi. “Bu birliktelik 2019 yılında mutlu sona ulaşacak. Bebek haberi ile düğün haberi birbirine karışacak” dedi..

Futbol dünyasının önemli isimlerinden

Arda Turan ve Caner Erkin’le ilgili konuşan Turan; Arda Turan ve Caner Erkin’in kariyerleri yön değiştirebileceğini ve yeni sezonda farklı takımlarda yer alabileceklerini söyledi. 2019 yılının ikinci yarısında tüm Türkiye’nin futbolu konuşacağı olaylar yaşanacağınıda konuşmalarına ekledi