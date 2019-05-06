Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sette düzenlenen toplantıda, oyuncular filmi ve canlandırdıkları karakterleri anlattı. Komedinin sevilen isimlerini buluşturan “Fırıncının Karısı’’nda Alper Kul fırıncı Mustafa, Büşra Pekin fırıncının karısı Ferdane ve kardeşi Ramazan karakterine ise Korhan Herduran’ın hayat verdiği film, seyirciye kahkaha dolu bir yolculuk vadediyor. Film, Ferdane’nin, hareketlerinden şüphelendiği kocası Mustafa’yı gizliden takip etmesiyle başlıyor. Kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdane’nin takip serüveni bir kovalamacaya dönüşüyor. Bu kovalamacanın sebebi ortaya çıktığında işler daha da karışıyor...