Dizinin 30 Mayıs’taki finali 2 hafta erkene alınarak 16 Mayıs’a çekildi. Kulislerde şu konuşuluyor:
'GERGİNLİK EKİBİ YORDU'
“Setteki gerginlik ekibi yordu. Ayrıca Hazal Kaya’nın 3 aylık hamile olması da final tarihini etkiledi.” (Posta)
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Dizinin 30 Mayıs’taki finali 2 hafta erkene alınarak 16 Mayıs’a çekildi. Kulislerde şu konuşuluyor:
'GERGİNLİK EKİBİ YORDU'
“Setteki gerginlik ekibi yordu. Ayrıca Hazal Kaya’nın 3 aylık hamile olması da final tarihini etkiledi.” (Posta)
Etiketler : Hazal Kaya ve Burak Deniz,Bizim Hikaye,