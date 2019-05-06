Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizinin 30 Mayıs’taki finali 2 hafta erkene alınarak 16 Mayıs’a çekildi. Kulislerde şu konuşuluyor:

'GERGİNLİK EKİBİ YORDU'



“Setteki gerginlik ekibi yordu. Ayrıca Hazal Kaya’nın 3 aylık hamile olması da final tarihini etkiledi.” (Posta)