Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar’ın 'Nevzat' ve 'Selçuk’u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.