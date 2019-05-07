Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar’ın 'Nevzat' ve 'Selçuk’u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar’ın 'Nevzat' ve 'Selçuk’u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Etiketler : Ünlü oyuncular Tamer Karadağlı ve İpek Çeken,magazin,