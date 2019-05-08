Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yönetmen Ezel Akay, İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mentorun CEO Olsun' eğitim programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Sinema ve Televizyon sektörünü, deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Ezel Akay, eğitim sonrası DHA'nın sorularını yanıtladı. Eğitimi çok faydalı bulduğunu söyleyen Yönetmen Ezel Akay, "Bugünkü etkinlik bir tür kariyer toplantısı. Bu meslek nedir, öğrenciler neler yapmalı, meslek nasıl yapılır, nasıl sinemacı olunur gibi konulardan bahsettik. Bu geleneğin devam etmesi çok iyi eğitimler çok da faydalı diye düşünüyorum. Üniversite meslek seçiminin ilk adımı bu da meslek seçiminde yön verici bir eğitim oldu" diye konuştu.

SEKTÖRÜ YENİ FORMATLAR BEKLİYOR

Dizi sürelerinin uzun olmasının sektörün yıllardır yaşadığı bir problem olduğuna dikkat çeken Ezel Akay, "Uzun dizilerin problemi dizilerin kendilerinin uzun olması değil. Onları üretirken yaşanan üretim sorunları çok ağır. Diziler bütün dünyada ikiye bölünerek seyrediliyor. Bunun temel nedeni ise ekonomik. Televizyonların reklam gelirleri çok düşük olduğundan dizilerin bütçesini karşılamak için dizileri daha uzun yapmak zorunda kaldılar. 10-15 yıldır bu böyle devam ediyor. Eğer televizyonlar klasik reklamlar dışında gelir kaynakları bulmazlarsa dizilerin uzunluğu böyle devam edecek. Televizyon önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen yeryüzünden silinecek. En azından Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde böyle olacak. Sektör yepyeni formatlara geçecek. Dolayısıyla 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak. Dijital sistemler ve internet sayesinde bütün televizyonların arkasında bir internet kablosu yer alacak. İnsanlar seçerek istedikleri dizi ve filmleri izleyecekler. Şu an konuştuğumuz birçok şey, yakın zamanda geçmişte kalacak" ifadelerini kullandı.

İKİ YENİ FİLM MÜJDESİ

Türkiye'nin de bu dijital değişime ayak uydurduğunu belirten Ezel Akay, bu konuda son 5 yılda önemli adımların atıldığını söyledi. Pembe dizi olarak tabir edilen uzun formatlı dizilerin özel bir izleyici kitlesi olduğuna dikkat çeken ünlü yönetmen, seyirci kitlesi yüksek olduğundan bu dizilerin devam edeceğini ifade etti. Bu yaz iki yeni projeye başlayacağının müjdesini veren Ezel Akay, "Bu yıl iki tiyatro oyunu sahneye koydum. Biz sinemacılar ağırlıklı olarak yazın film çekiyoruz. Ben de bu yaz iki tane film yapacağım" dedi.

MENTORUN CEO OLSUN PROGRAMI HAKKINDA

Eğitim programı hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Sektörle İşbirliği Ofisi Koordinatörü Şule Kılıçarslan ise şunları söyledi:

"Üniversitemizin 'Mentorun CEO Olsun' adlı bir eğitim programı var. Öğrencilerimiz henüz üniversitede okurken onları alanlarındaki lider isimlerle bir araya getiriyoruz. Hem sektörle iç içe oluyorlar hem de sektörün önemli isimleri tecrübelerini aktarıyor. Bu sayede ilerde yapacakları meslekler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bu kapsamda 60 mentorumuz var. Sevgili Ezel Akay da onlardan birisi. Kendisi bizim Yeni Medya ve Radyo Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerimize mentorluk veriyor. Eğitimin karşılıklı olarak hem mentorlerimize hem de öğrencilerimize fayda sağlayacağına inanıyorum."

Eczacılık öğrencilerini ilaç şirketleri, mühendislik öğrencilerini ise Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla bir araya getirdiklerini anlatan Kılıçarslan, CEO'ların sayısının artarak devam edeceğini belirtti.