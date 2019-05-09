Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve 10 parmağında 10 marifet olan Yıldız Asyalı, yeni çalışmasını 2645 Records çatısı altında 18 Mayıs itibariyle müzik severlere sunacak. Söz ve müziği Yıldız Asyalı imzası taşıyan “Kütür Kütür Aşk” isimli eserin aranjörlüğünü Erim Erdal üstlendi. Yıldız Asyalının rol aldığı Elif isimli günlük dizi film yönetmeni, Betül Sevim ve ekibi tarafında hediye olarak yapılan klip çalışmasınında yaza damga vurması bekleniyor. 30 kişilik Elif dizisi ekibiyle çekilen Yıldız Asyalının “Kütür Kütür Aşk” isimli klip çalışmasında kendisine aynı dizinin usta oyuncusu Uğur Özbağı eşlik etti. Sevilen Sanatçı Yıldız Asyalı, tam bir 90’ lar aşığı olduğunu ifade ederken “Yıldız Asyalı tarzının dışında eğlenceli ve tam bir yaz şarkısı olsun istedim. Kütür kütür taze elma gibi taze kalan aşklara yazılmış bir şarkı, hep acıklı şarkılar yazacak halim yok birazda serserilik yapmak istedim. Aşkın bir çok boyutu vardır, bu şarkıda platonik aşıkların iç sesi” dedi. Ünlü sanatçı Yıldız Asyalı yaz aylarında bir şarkı daha sevenleriyle paylaşacağının ve çalışmalara başladığının da müjdesini verdi.