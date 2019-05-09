Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok yakın zamanda ilk kez bir cover albüm çıkaracağını açıklayan sanatçı sözlerine şunları ekledi; “en büyük hayalim 90’lı yılların şarkılardan oluşan bir albüm yapmaktı. Ben o şarkıları dinleyerek büyüdüm. İlk aşık olduğumda, ilk üzüldüğümde ilk mutlu olduğumda dinlediğim tüm şarkıları albüme aldım. 15 mayısta ilk klip çekimini Acemi Balık şarkısına çekeceğiz. Klibi yazlık bir mekanda çekeceğiz, Bayramda yayınlamayı düşünüyoruz. Bayram Şekeri olacak klibimiz” diye konuştu. Derici, Müzik dünyasının en zeki, en özgür, en gerçek kadınının Yıldız Tilbe olduğunu söylerken kendini en çok Yıldız Tilbe’ye yakın gördüğünü açıkladı.