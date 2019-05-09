Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da restore edilen eski bir konakta açacağı Hatay Müzesini yerinde ziyaret eden Alkan, müzenin 23 Temmuz tarihinde açılacağını söylerken içeriğinin nasıl olacağına dair bilgileri şu sözlerle dile getirdi: "6 odada sergilenecek eserler için her bir odanın kendine ait hikayesi olacak, bu hikayeler Mehmet Tekin Hoca tarafından yazılıyor. Müze fikrine ise Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin'le karar verdik. Yaklaşık 30 yıldır Hatay ile ilgili biriktirdiğim bütün koleksiyonumu Hatay Kurtuluş Müzesine bağışladım..."

Müzede Antakya kartpostalları koleksiyonu, tablolar, telgraflar sergilenecek. Müzede sergilenecek en ilgi çekici parçalar ise Hatay reisi meclis başkanı Tayfur Sökmen'e İsmet İnönü'nün yazdığı bir mektup...