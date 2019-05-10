Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de birçok takımda üstlendiği teknik direktörlük görevlerinin ardından kariyerini Özbekistan’da devam ettiren Şota, BiP için Türkiye’ye gelerek eski tercümanı ve babasıyla kameraların karşısına geçti. Türk futboluna damga vuran Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik direktör olarak çim sahalarda gösterdiği yeteneklerini reklam filminde kameralar önünde sergiledi. Yıllarca futbol sahalarında ter döken Şota, bu kez de Trabzonspor’da oynadığı dönemdeki tercümanı Alaattin Gayretli ve babası Iustine Arveladze kamera önünde ter döktü.



Trabzonspor’un yanı sıra dünyanın önemli kulüplerinden Ajax, Glasgow Rangers gibi takımlarının formasını giyen Gürcü futbol adamı Şota’nın rol aldığı reklamda, futbolculuk döneminde tercümanının Türkçeden Türkçeye çeviri yapmasına esprili bir şekilde gönderme yapılıyor.

Türkiye'de teknik adam olarak Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa gibi takımları çalıştıran son olarak da kariyerine Özbekistan’ın Pakhtakor takımı teknik direktörü olarak devam eden Şota Arveladze’nin oynadığı reklam filminde 100’den fazla dilde anında çeviri özelliği anlatılıyor.