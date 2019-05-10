Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Semih Ürgün, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürgün, İstanbul Kuzguncuk Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ailesi ve sevenleri Ürgün’ün cenazesinde gözyaşı döktü.

Semih Ürgün’ün rol arkadaşları Hasan Kaçan ve Baykut Badem de cenazede yerlerini aldı. Ünlü oyuncunun cenaze namazı, Cuma namazına müteakiben kılındı.

"KEMİKLERE KADAR İŞLEMİŞ"



Babasının cenazesinde gözyaşı döken Ünal Ürgün, “Belli bir hastalığı vardı, yani iki ay oldu hastanede. Kemiklere kadar işlemiş, ondan sonra da sonuç bu. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Semih Ürgün’ün rol arkadaşı Baykut Badem, “Semih abiyle aynı dizide rol aldık. Çok iyi dostluğumuz vardı. Semih abi için tek bir şey söyleyebilirim, çok dürüst bir insandı. Hayatta böyle bir günde de bir insanı son yolculuğuna uğurlarken söylenebilecek en önemli şey belki de bu” şeklinde konuştu.

Cenaze, kılınan namazın ardından Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracına kondu.