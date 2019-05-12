Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallede yaşayanların hayatlarının bir anda nasıl değiştiğini güçlü bir mizah diliyle anlatan "Geçmiş Olsun"un çekimleri üç haftada tamamlandı.

Filmin başrol oyuncularından Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Ali Rıza Tanyeli sette düzenlenen basın toplantısında canlandırdıkları karakterleri ilk kez anlattılar;

TOYGAN AVANOĞLU:

ÇOK İDDİALI BİR FİLM

Filmde, üç yıl sonra komadan uyanan ve dünyanın sonuna gelindiğini gören, ne olursa olsun sevdiği kadın Tuğba'ya (Müge Boz) ulaşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Saffet karakterini canlandıran Toygan Avanoğlu filmi şu sözlerle anlattı; "Hikayesi, oyuncu kadrosu ve komedisiyle çok iddialı bir film geliyor. Güzel bir konusu var. Dünyaya bir virüs musallat oluyor, biz ayakta kalıyoruz ve sevdiklerimizin peşine yollara düşüyoruz. Yolda Cihan canlandırdığı Tarık karakteriyle başıma bayağı bir bela oluyor. Ben tabiri caizse onu biraz hırpalıyorum. Çok keyifli ve oynarken çok keyif aldım. İzleyenlerin de çok keyif alacağını düşünüyorum. Sanat ekibi ve genel anlamda tüm ekip çok çalıştı. Konu gereği bir virüs istilası söz konusu ve hayat neredeyse bitmiş. Bunu yansıtmak bir hayli zordu ama bunu hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Aynı zamanda inanılmaz görselleri olan bir film oldu."

CİHAN ŞİMŞEK:

SON ZAMANLARIN EN İYİSİ

Filmde Tuğba'nın (Müge Boz) kardeşi Tarık karakterine hayat veren Cihan Şimşek; Geçmiş Olsun'un son zamanlarda izleyeceğiniz farklı hikayesiyle en güzel komedi filmlerinden biri olduğunun altını çizdi ve karakterini şu şekilde anlattı; "Tarık bambaşka bir dünyası olan karakter. İnsanların gözünde saf ama benim gözümde bayağı akıllı bir karakter.

ALİ RIZA TANYELİ:

MİZAH KALİTESİ YÜKSEK

Geçmiş Olsun'da Saffet ve Tarık'ın can düşmanı olan Armağan karakterine ise Ali Rıza Tanyeli hayat veriyor. Oyuncu, filmi toplantıda şu sözlerle anlattı;" 28 Haziranda gerçekten görseli, oyunculukları, esprileri ve mizah kalitesi güzel olan bir iş izleyecek seyirciler, umarım beğenirler."

Filmin konusu:Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba’nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba’ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba’nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.