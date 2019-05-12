Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür Bakanlığı tarafından “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” sloganıyla başlatılan proje kapsamında Diyarbakır’a gelen, Pervin Ersoy’un da başlattığı ve Diyarbakırlı sanatçıların yer aldığı kafilede Coşkun Sabah, İzzet Yıldızhan, Erkan Petekkaya, Asuman Dabak, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Çağla Kubat, Suna Dumankaya, Özlem Yıldız, Yasemin Hadivent, Zeynep Mansur, Duygu Şenyürek, Emel Oysal, Sinem Eriş ve Bilge Kuru eşlik etti. Pervin Ersoy, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi surları ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır Zerzevan Kalesi'ne ziyarette bulundu. Yaklaşık 60 dönümlük alan üzerinde bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, gözetleme ve savunma kulesi, ibadethane, idare binası, evler, depolar, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, mezarları, su kanalları ile su sarnıçları bulunan tarihi Zerzevan Kalesi, bütün ihtişamıyla dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Geziye katılan sanatçılar ve konuklar yöresel kıyaflerle bol bol fotoğraf çektirdi.