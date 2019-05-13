Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Yeşim Gül, kendisinden 25 yaş küçük işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'e iddiaya göre kredi çektirdi. Kredi borcunu ödeyemeyen engelli genç, bir de üstüne Gül tarafından terk edildi. Barışmak için Gül'ün evine giden Peçen, tartışma sonrası pencereden atlayarak canına kıydı. Genç adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

53 yaşındaki ünlü oyuncu Yeşim Gül, 28 yaşındaki Serdar Peçen ile birlikteydi. İddiaya göre tecrübeli oyuncu, işitme engelli sevgilisi Peçen'den kendisi için kredi çekmesini istedi. Bankadan 50 bin lira kredi çeken Peçen, parayı sevgilisine verdi. Bir süre sonra genç adam, sevgilisine krediyi ödemekte zorluk çektiğini söyledi. Kredi yüzünden aralarında tartışma çıkınca, Yeşim Gül sevgilisini terk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçtiğimiz cuma günü konuşmak için ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti. Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Peçen'in ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim hanım onu terk etti" dedi.

Sabah