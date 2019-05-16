Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Selda Bağcan'ın sahibi olduğu Majör Müzik şirketinin Unkapanı'ndaki ofisi, geçen yıl Ekim ayında soyuldu.

Bağcan; olay günü ofisteki bozuk bilgisayarlara bakması için, dışarıdan hizmet aldığı teknisyeni çağırdı.

Bağcan, teknisyen gittikten sonra ofisteki kasanın açıldığını ve içindeki 8 bin euronun çalındığını fark etti.

PARMAK İZİ ELE VERDİ

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, Fatih Polis Merkezi'ne başvuran usta sanatçı, Emre Y. adlı teknisyenden şikayetçi oldu.

İncelenen kasada Emre Y.'nin parmak izlerine rastlandı. Emre Y., kasayı Bağcan'ın isteği üzerine açtığını belirtip suçlamayı reddetti

Teknisyen hakkında, 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla, yedi yıl hapis istemiyle dava açıldı.