Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beren Saat 26 Şubat'taki doğum gününde 2014'te hayatını kaybeden ilk büyük aşkı Efe Güray için Instagram'da şöyle yazmıştı:

''Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız 'Hero' çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, umuyorum.''

Bu sözler Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Beren Saat geçen günlerde de Instagram sayfasında Efe Güray ile fotoğrafını paylaşıp altına kalp işareti koymuştu.

Beren Saat'in paylaşımına Efe Güray'ın annesi Nil Ayata'dan yorum geldi.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Nil Ayata, "Seni çok seviyorum güzel kızım. Oğlum doğumuyla bana en güzel Anneler Günü hediyesini vermişti. Ne yazık ki artık sadece kalbimizde..." notunu düştü.