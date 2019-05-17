Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Dilber Ay, Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Ay'ın acılı eşi İbrahim Karakaş, dün Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun TV100'deki programına konuk oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Karakaş, eşinin hayatını kaybettiği günü anlattı.

"12 GÜN HASTANEDE YATTI, GECE GÜNDÜZ ONUNLAYDIM"

22 yıllık eşinin ölümünden sonra birlikte yaşadıkları evde kalamadığını söyleyen Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımdan çıkması biraz zor olacak. Kendimi toparlayamadım, evde kalamıyorum zaten. Evde otururken 'Ya herif ben bu ayaklardan bıktım kardeşim' dedi. Ayaklarında menisküs vardı, yürüyemiyordu. Sonra bacaklarından ameliyat olmak istedi. Bizde Ankara'ya gittik. Profesör her şeyi inceledi ve ameliyat için yarın gelin dedi. Ameliyat oldu ve 12 gün hastanede yattı. Bende gece gündüz onunla kaldım.

"ELLERİMDE ÖLDÜ"

Ameliyattan sonra kasında geçici bir zedelenme olmuş. Ayağında bir şişlik olduğunu fark ettim hastaneye gittiğimiz de damar tıkanıklığı dediler. O günden 3 sonra da vefat etti. Kendisine stres yapıyordu. Yanına kimse gelmedi diye çok üzüldü. Kardeşlerini bekledi de bekledi. Gün içinde yemek yemedi. Sonra bana 'Herif Allah senden bin kere razı olsun' dedi. Bende hayırdır sana ne oldu böyle konuşuyorsun dedim. 'Benim kahrımı herkes çekmezdi, sen çoluğuma çocuğuma baktın' dedi. Ben de karı koca arasında böyle laf olmaz dedim.