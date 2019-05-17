Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bonomo, en son 2015'de gerçekleştirdiği 'Ev Oturması' online konser serisine doğum gününde bir yenisini daha ekledi. Bonomo, YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan konserde 'Ruhum Bela' albumunden şarkılarının yanı sıra eski albumlerinden de parçalar seslendirdi.

'Ev Oturması' konseptine tekrar başlayarak takipcilerini sevindiren Can Bonomo’ya sosyal medya hesaplarından yorum yağdı.

Canlı yayın esnasında 4 takipcisi, şarkıcıya sürpriz yaparak, doğum günü pastası ve hediye getirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Anadolu’da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak fonuna sanatçı adına yardımda bulunan Can Bonomo takipçileri, iki kız çocuğunun bir yıllık eğitim masraflarını üstlendi.

Anlamlı hediye karşısında duygulanan Can Bonomo, hayranlarına sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.