Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Film boyunca isimlerinden sıklıkla bahis ettiren güzel oyuncular Kübra Kılınckaya ve Nurdan Paksoy, başarılı oyunculuklarıyla da konuşulmaya devam ediyorlar. Sinema filminin çekimleri bittikten sonrada her yerde birlikte boy gösteren Kübra Kılınckaya ve Nurdan Paksoy “İlk kez kulyas Lanetin Bedeli filminin setinde karşılaştık, ikimizde birbirimize kötü gözlerle baktık, sonrada konuştuğumuzda anladık ki aynı şeyleri düşünmüşüz. Birbirimizi sevmemişiz. Bu ön yargıyı çekimler sırasında yıktık ve çok iyi dost olduk, sinema filmi sarsılmayacak bir dostluğun temeli oldu” dediler