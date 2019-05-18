Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto'nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından elbiseler için kamera karşısına geçen Enver, yeni koleksiyonu çok sevdiği belirtildi.
Enerjisi ile sette neşe saçan Enver, elbise mevsimi koleksiyonu için "Bayılacaklar" dedi. Yeni reklam filmi 17 Mayıs akşamından itibari ile tüm mecralarda yayınlandı.
Aslı Enver yeniden kamera karşısında
18.05.2019 - 10:49 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto'nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti.
Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto'nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından elbiseler için kamera karşısına geçen Enver, yeni koleksiyonu çok sevdiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : aslı enver,kamera,çıktı,
625381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/625381.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:30
- Sabah03:50
- Güneş05:37
- İşrak06:29
- Öğle13:12
- İkindi17:09
- Akşam20:26
- Yatsı22:16
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay