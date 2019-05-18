Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkan Oğur’la hazırladığı 'Fikrim Yok' adlı şarkıyı paylaşan Hüsnü Arkan’a, bir takipçisi “İlk dinleyiş sarmamıştı. İkinci şansı hak etti ve favorilerimden birisi şu sıralar” mesajını yazdı. Arkan’ın yanıtı “Evladım, şans verdiğin adamın adı Erkan Oğur. 32 takipçin var, bu ne moral?” şeklinde oldu.

Hüsnü Arkan’ın takipçi sayısı az olduğu için Ümit Yaman'ı küçümsediğini düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları, sanatçıya tepki gösterdi. Bunun üzerine Arkan, takipçisinin gönlünü almak için “Ümit kardeşim, ikinci şansı boş ver de, haksızlık ettiysem bağışla” mesajını yayınladı.