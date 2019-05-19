Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Survivor Panorama' programında, eski yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu yaptığı final yorumlarıyla dikkat çekti. Yunan yarışmacılardan finale gidecek olan ilk ismin Katerina Dalaka olacağını iddia eden Hakan Hatipoğlu, ikinci ismin Kyriakos Pelekanos olabileceğini söyledi.

Dalaka'nın takımda en ön planan çıkan isim olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Türk ve Yunan taraflarında final olacak. Yarışmacılar kendilerini daha çok göstermek ve ön plana çıkmak zorunda.Siyah takımda finalin en büyük adayı Dalaka'dır.Diğer tarafta Afroditi ise Seda ve Hikmet'in hakim olmasından dolayı sinmiş bir durumda. Şampiyonluğa giden yolda Dalaka gibi olmak lazım. Yunan tarafında Dalaka ve Kyriakos finali diyorum. Afrodiyi diyemiyorum. Artık silindi Afroditi. Ortalarda yok. Çıkıp masaya vurması lazım" dedi.

"ATAKAN GİTMEDEN TOPARLAMAYA ÇALIŞSAYDI"



Survivor'da son elenen isim Atakan olmuştu. Atakan ile Dalaka arasında aşk iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Hakan Hatipoğlu, Atakan'ın Survivor'dan elenişi sonrası konuşan ve duygulanıp gözyaşlarına boğulan Katerina Dalaka'yı eleştirdi.

Hakan Hatipoğlu, "Kör ölür badem gözlü olur diye bir atasözü var. Biraz sanki Atakan gittikten sonra Atakan'a sahip çıkmaya çalışmalar falan filan. Adadayken bu adamı toparlamaya çalışsayın ya Dalaka? Doğru değil mi? Bu hayatta kıymetimi bilmediyse öbür taraftan sitem eder insan" ifadelerini kullandı.