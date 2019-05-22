Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tilki, yaşadığı durumu açılan hesabından açıkladı:

“Aaabiiii Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şuan yeniden açtım hesabımı... Çoğu tweet'im silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum.

Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım”

Hesap 14 Mayıs’ta askıya alınmış, 22 Mayıs’ta ise iade edildi.

Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça’nın geçtiğimiz yıl Instagram’da yaş kotasına takıldığı ve sürekli hesabının askıya alınıp paylaşımlarının silindiği öğrenildi.

Aleyna Tilki 2000, Ayça Tilki ise 2005 doğumlu.