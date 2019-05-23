Beykoz, Dream House Villas’da gerçekleştirilen iftar yemeğine sosyete ve cemiyet dünyasının seçkin isimleri katıldı. Masa düzeninden menüye kadar itina ile hazırlanılan gecede sahne alan müzisyenler Türk Sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirirken gecenin kahramanı Hülya Yorgun tüm davetlilerle tek tek yakından ilgilendi. Otizme farkındalık oluşturmak için kusursuz düzenlenen gecede Hülya Yorgun, doğum gününü de kutladı. Geceye katılarak sosyal sorumluluk projesine destek veren dostlarıyla, yeni yaşına başarılı bir organizasyona imza atmanın sevinciyle giren Hülya Yorgun, iki mutluluğu bir arada yaşadı.
Otizmli çocuklar için iftar
23.05.2019 - 15:18 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, geliri her yıl başka bir kuruma bağışlanmak koşuluyla Hülya Yorgun tarafından organize edilen ve gelenekselleşen iftar yemeği geliri bu yıl otizmli çocuklara gitti.
Etiketler : Hülya Yorgun,
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