Ünlü iş insanı Okan Kurt, beş yaşındaki kızı Hira ile KidZania’da meslekleri deneyimledi. Çocuğunun hangi mesleğe ilgi duyacağını merak eden Kurt, dikkatle kızını izledi. Zamanın büyük kısmını Hira’ya ayıran Kurt, kızıyla birlikte meslekleri de deneyimledi. Baba kızın keyifli halleri dikkat çekti.
Okan Kurt kızı ile meslekleri deneyimledi
25.05.2019 - 09:52 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü iş insanı Okan Kurt, beş yaşındaki kızı Hira ile meslekleri deneyimledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Okan Kurt,Hira,
627054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/627054.aspx
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