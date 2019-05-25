Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal sorumluluk projeleri ile de bilinen ünlü şarkıcı Haluk Levent, serabral palsi hastası Gizem Yılmaz’ın ve arkadaşlarının şarkılı çağrısına kulak vererek, Türk Eğitim Derneği’nin tam destek burslu öğrencileri için ücretsiz konser verdi. Levent’in orkestra üyeleri, burslu arkadaşlarına destek olmak isteyen TED Ankara Koleji öğrencileri oldu. Renkli anların yaşandığı konserde coşkulu kalabalık şarkılara eşlik etti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemli olduğunu vurgulayan Levent, Dünya ile yarışılacaksa bunun eğitim alanında olması gerektiğini söyleyerek, “Çağırdılar geldik. AHBAP Başkanı olarak söylüyorum, Türkiye’deki en önemli durumun eğitim olduğunu tespit ettim. Bu çocuklar çok başarılı çocuklar. Onlar için şarkılar söyleyeceğiz. Kesinlikle fırsat eşitliğinin olması gerekiyor” diye konuştu.

Şarkılarıyla burslu öğrencilerin başarılarını kutlayan Haluk Levent, serabral palsi hastası Gizem Yılmaz ile de mini bir düet gerçekleştirdi. Düet sonrası mutluluğunu paylaşan Yılmaz, her şeyin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Konser heyecanı yaşayan öğrenciler de, Türk Eğitim Derneği’nin tam destek burs programının onlara dersler dışında sosyal ve kültürel anlamda çok şey kattığını söylediler.