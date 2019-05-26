Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Eşref Kolçak'ın vefat haberi geldi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören efsane oyuncumuz Eşref Kolçak'ı, saat 17:00'da kaybettik. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza. Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.

.