Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da ada konseyinde hızlı oylamaya geçildiğini açıklayan Acun Ilıcalı ayrıca durumu merak edilen Hikmet hakkında da bilgi verdi. Acun Ilıcalı, yarışmanın finaline kısa bir süre kala sakatlanan Hikmet'in durumunun ciddi olduğunu ve Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.

Acun yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Şimdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimiz için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.

Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak" dedi.