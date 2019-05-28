Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’da yaşıyan yardıma muhtaç çocuklar için kıyafet ve kırtasiye yardımı yapmayı amaçlayan iftar buluşmasında, Türk Anneler Derneğine sahne alarak Reyhan Cansu’da destek verdi. Sahnede anne temalı bir repertuar oluşturan Reyhan Cansu, seslendirdiği eserlerle geceye katılan anneleri ağlattı. Sahnede bir ara kendi gözleride dolan Reyhan Cansu “En büyük sanatçı annelerimiz, bir evlat yetiştirmek kadar güzel bir sanat olabilirmi? Biz sadece kendi evlatlarımızın değil bize ihtiyacı olan tüm çocukların anneleriyiz” diyerek izleyenlerin duygu yoğunluğunu zirveye çıkardı. Seslendirdiği eserlerle ve yaptığı konuşmayla ayakta alkışlanan Reyhan Cansu, yardım gecelerinde olmaktan mutlu olduğunuda vurguladı. Yeni teklisi “Gizli Gizli” isimli eserinide müzik piyasasına sunmaya hazırlanan Reyhan Cansu, klip çekimini tamamlayıp bu özel ve anlamlı gecede sahne aldı.