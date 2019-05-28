Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıldığı gün itibariyle sosyete ve sanat dünyasının akın ettiği Sortie-Jabel ramazan ayında iftar saati itibariyle doldu. Yeni ve sağlıklı lezzetler arayanlar için moda olan Lübnan mutfağı sanat ve sosyete dünyasının alışkanlığı oldu. Sinemanın güzel yapımcısı Hande Alpaslan ve 15 yıldır en seçkin mekanların işletmecisi İnan Türkdoğan “Önce mutfağı sağlama aldık Türkiye’nin en iyisi, konsept bir tarza sahip olan şef Rıza Baylan ile anlaştık, gerisi estetik bakışımız oldu. Marka olmak için yola çıktık, bu yol sanat ruhu istiyor biz işimizin sanat güneşiyiz” dediler. Sosyete ve sanat dünyası iftarını Sortie-Jabel misafir perverliğinde Lübnan mutfağı lezzetiyle yaptı