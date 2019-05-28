Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletmesini yaptığı 90 dönüm üzerine kurulu güzelce marinayı, yeni yatırımla 850 dönüme çıkararak 110 milyon dolarlık yatırım yaparak İstanbul'a en yakın tatil mekanına çevirmeyi de hedefliyor. Sinemaya önemli yatırımlar yapacağını dile getiren iş adamı Ömer Erdal Akkartal “Sanatı dinlenmek için yapacağım, insan ruhunun ilacı sanata giden yoldan geçiyor. Sinema benim özel zevkim, tabii ticari yönüde önemli ilk filmim için 1 milyon dolar gibi bir bütçe ayırmayı hedefliyorum. Her filmimde özel bir yeteneği ön plana çıkarmak istiyorum, bu kişiyi de işin profesyonelleri seçecek” dedi. Hızlı bir şekilde sinema filmi için bir ekip kurma çalışmasına giren iş adamı Ömer Erdal Akkartal, yeni işinde hiç bir zaman televizyon dünyasında olmayacağını ve dizi işine girmeyeceğinide özellikle vurguladı.