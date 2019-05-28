Usta oyuncu Eşref Kolçak'ın vasiyetinin, 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak ile 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedilmek olduğu bildirildi. Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.
Yeşilçam'ın ustası Eşref Kolçak'a veda
28.05.2019 - 11:54 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ustası Eşref Kolçak bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Kolçak, ikindi namazında Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : eşref kolçak,veda,son yolculuk,
627744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/627744.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:16
- Sabah03:37
- Güneş05:29
- İşrak06:22
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:30
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay