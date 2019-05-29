Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi seyiricileri her yeni bölümde ekran başına kitliyor. Fenomen dizi de nefesler tutuldu.Bu akşam sezon finali bölümü ile seyircinin karşısına çıkıyor. Genco yangından kurtulmayı başardı. Melek'i susturdu bir de üstüne Kalelilerden intikam almak için kollar sıvadı. Nefes ile Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken mutlulukları yine kursaklarında kalıyor. Nefes'in acilen ameliyat olması gerekirken Genco tarafından kaçırılıyor. Hayattaki kalabilmek için çabalıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm sezon finali izle, Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle

SEN ANLAT KARADENİZ 53.BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar.

GENCO'DAN HAİN PLAN

Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

NEFES VE HAZAN GENÇ KIZI KONUŞTURMAYI BAŞARIYOR

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

GENCO, NEFES'İ KAÇIRIYOR

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ 52. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler.

TAHİR, MURAT'I KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir.

TAHİR ÖFKESİNE HAKİM OLAMIYOR

Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar.

MELEK NEFES'E ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.

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