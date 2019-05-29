Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her fırsatta bebekleri çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmak istediğini ifade eden ünlü top model Tülin Şahin, eşi ile birlikte bebeklerini kucağına alacakları günü iple çekiyor. Bebek bekleyen Şahin, instagram hesabından emzik paylaşımı yaparak mutlu haberi takipçileri ile paylaştı.