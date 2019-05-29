Her fırsatta bebekleri çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmak istediğini ifade eden ünlü top model Tülin Şahin, eşi ile birlikte bebeklerini kucağına alacakları günü iple çekiyor. Bebek bekleyen Şahin, instagram hesabından emzik paylaşımı yaparak mutlu haberi takipçileri ile paylaştı.
Tülin Şahin anne oluyor
29.05.2019 - 23:26 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski eşi Mehmet Özer'den boşanmasının ardından Pedro de Noronha ile hayatını birleştiren Tülin Şahin anne oluyor.
Etiketler : Tülin Şahin,Eski eşi Mehmet Özer,Pedro de Noronha,Tülin Şahin hamile mi,
628108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/628108.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:14
- Sabah03:35
- Güneş05:28
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:36
- Yatsı22:33
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay