On şarkının yer aldığı ‘Tam Bana Göre’ Haluk Levent’in bugüne kadar yayınladığı 15. albüm. 1,5 yıl hazırlık aşaması süren albümde yer alan 3 şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal üstlenirken 7 şarkı Yıldıray Gürgen tarafından hazırlandı. ‘Tam Bana Göre’ albümünün kayıtları Gen Müzik ev Moda 101’de gerçekleşti.



Haluk Levent’in twitter sorusuna doğru cevap veren ilk 100 kişi klipte rol aldı!



Albümün çıkış şarkısı söz ve müziği Cem Özkan’a düzenlemesi Yıldıray Gürgen’e ait ‘Tek Geçerim’ olarak belirlendi. Beykoz Kundura Fabrikası ve çeşitli iç/dış mekanlarda Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen video klip, 2 gün süren çekimler sonunda tamamlandı. Haluk Levent’e klipte, sahnede eşlik eden grubu ve twitter aracılığıyla sanatçının sorduğu soruyu doğru cevaplayan ilk 100 kişi de eşlik etti. Renkli görüntülerden oluşan video klibin cast’ı kalabalık olmasına rağmen, çekimler uyum içinde gerçekleşti.



Kendi müzikal geçmişinde kullandığı her türden, kendini dinleyenlerin beğeni yelpazesindeki her renkten parçalar bulunan bu albüm için söylemeyi çok sevdiği şarkıları seçen Haluk Levent, bu albümü bundan sonraki çalışmalarında açılacağı yeni ufukların habercisi olarak görüyor.