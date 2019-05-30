Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyting rekortmeni dizinin sezon finali için Darülaceze Başkanlığı’nda iftar düzenlendi. İftara, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Mehmet Bozdağ, Engin Altan Düzyatan ve dizi oyuncuları, TRT yöneticileri, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve yapım ekibi katıldı. Darülaceze sakinleriyle bir araya gelen ekip dizinin sezon finalini büyük bir dikkatle izledi. Sosyal medya üzerinden belirlenen 10 şanslı hayranın da katıldığı iftarda duygu dolu anlar yaşandı.

Yeni sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor…

Kurulan platolar, dekor ve kostümlerle Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonunu gerçekleştiren ekip 6. Sezonda da çalışmalarına aynı özveri ile devam edecek. Dizinin her sezonunda 30’a yakın ana cast oyuncusu, 100 binin üzerinde yardım oyuncunun yer aldığı, 200 kişilik koreografi ve 250 kişilik kamera arkası ekibiyle Diriliş, önümüzdeki sezon “Osman” ile izleyecilerin karşısına çıkacak.