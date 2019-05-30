Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon finali çekilen Elif isimli günlük dizi ekranlarda devam ederken oyuncuları tatilin keyfini sürüyor. Okulunda büyük başarılara imza atan matematik dehası İsabella Damla Güvenilir, bu başarısını ekranlara da taşıyarak oyunculuk konusunda da övgü almayı başardı. Yoğun çalışmaları bir oyun gibi gören ve çalışkanlığıyla başarıdan başarıya koşan İsabella Damla Güvenilir, ailesi ile birlikte hiçbir tatil fırsatını kaçırmadı. Bu yaz önce Akdeniz bölgesinden başlayarak, her yeri gezmeyi hedeflediğini vurguladı.