Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarpışma, nefeslerin tutularak izleneceği, final bölümüyle ekranlardaki 24 bölümlük serüvenini tamamlayacak. Dizide Komiser Kadir Adalı olarak gönüllerde taht kuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, setten rol arkadaşı Elçin Sangu ve Alperen Duymaz'la fotoğrafını paylaştı.

DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un veda paylaşımı takipçileri tarafından dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir, Zeynep'i hızla hastaneye getirir. Zeynep ölümün kıyısındadır. Cansız'a nefreti katlanarak artan Kadir onu tanıyan, birlikte iş yapanların isimlerini tek tek öğrenir ve izini sürer. Veli de Cansız'ın peşindedir. Kadir ile Veli, iki ayrı koldan ve öldüre öldüre Cansız'a doğru ilerlerler. Kadir ve Veli'nin peşinde olduğu haberi kısa sürede Cansız'a da ulaşır. Cansız, adamlarına Aylin'i kaçırmaları talimatını verir. Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız, Aylin'in hayatına karşılık Kadir'den Veli'yi öldürmesini ister. Kadir gözünü kırpmadan Veli'yi vurur. Ancak Cansız sözünde durmaz ve Kadir'den, tıpkı Selim gibi kendisini öldürmesini ister. Kadir, Aylin'in yaşaması için tereddüt etmeden silahını başına dayar. Tam da bu sırada bir telefon sesi duyulur Kadir ile Cansız hesaplaşmasının seyri değişir. Artık yolun sonudur ve ikisinden biri için ölüm kaçınılmazdır.