Erkan Kolçak Köstendil, ‘12 Numaralı Adam’ projesiyle, bir yıl içinde tam dört kıta, 11 ülke ve 32 şehir gezerek, yaklaşık 18 bin seyircinin karşısına çıktı. Oyun, 24 Ağustos’ta prömiyerini Bursa’da yapacak ve toplam dokuz şehri kapsayan Anadolu turnesine çıkacak.
Erkan Kolçak Köstendil, bir yılda 11 ülkeye gitti
31.05.2019 - 09:37 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘12 Numaralı Adam’ projesiyle, bir yıl içinde tam dört kıta, 11 ülke ve 32 şehir gezerek, yaklaşık 18 bin seyircinin karşısına çıktı.
Etiketler : Erkan Kolçak Köstendil,
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