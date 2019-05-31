Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkan Kolçak Köstendil, ‘12 Numaralı Adam’ projesiyle, bir yıl içinde tam dört kıta, 11 ülke ve 32 şehir gezerek, yaklaşık 18 bin seyircinin karşısına çıktı. Oyun, 24 Ağustos’ta prömiyerini Bursa’da yapacak ve toplam dokuz şehri kapsayan Anadolu turnesine çıkacak.