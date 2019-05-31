Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar'da heyecan dorukta. Yeni bölümde Rıza baba ve ekip pusuya düşüyor. Operasyona giden ekip patlamanın içinde buluyor. 10 yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdürebilen uzun soluklu diziler listesinde başı çekmeye aday olan Arka Sokaklar sevenleri her bölümü ayrı bir hevesle bıkmadan izliyorlar. İşte Arka Sokaklar 520. yeni bölüm izle, Arka Sokaklar izle, Arka Sokaklar son bölüm full izle...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLATIN

ARKA SOKAKLAR 520.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir kadın cinayetini çözmeye çalışan ekip ipucu yakalar. Olayın peşine düşerler.

Öte yandan Hüsnü, başta Mesut olmak üzere ekipteki herkesin alay konusu olur. Çünkü oğlunu okula götüren Hüsnü tatsız bir tesadüf sonucu başka bir velinin markajına girer. Özellikle Hüsnü'ye evli olup olmadığını soran kadın başına bela açar. Zira yanlışlıkla çekilen bir fotoğraf gazete sayfalarına düşer. Kadının eski kocası bu duruma sinirlenir.

Ekip ise peşinde oldukları bir işin artık sonuna gelmiştir. Rıza Baba ekibiyle birlikte büyük bir operasyon düzenler. Fakat operasyon sırasında başlarına gelenler hiç iç açıcı değildir. Patlama olur ve ekip gafil avlanır. Olayın bir uyarı olduğunu öğrenen Rıza ne yapacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 519. Bölüm Fragmanı yayında! Bahar, gizli görevde açığa çıkıyor! Uyuşturucu satıcısının peşine düşen ekip, şebekeye sızmak için Bahar'ı gizli görevde kullanır. Uyuşturucuyu satın alan adam, ödemeyi genellikle kadınlarla yaptığından operasyon planı da bunun üzerine kurulur. Bahar ve adam, şebekenin başındaki patronun yanına gider. Operasyon sorunsuz ilerlediği sırada patron Bahar'ın polis olduğunu anlar. Bahar vakit geçirmeden çantasından çıkardığı silahı patrona doğrultur. Bu sırada arkasından yaklaşan adamı fark edemez. Adam Bahar'ın kafasına odunla vurarak onu bayıltır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU VE OYUNCULARI



Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı : Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen: Orhan Oğuz

Genel Koordinatör: Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı: Ahmet Yurdakul

Senaryo: Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular: Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno Bebek)

Arka Sokaklar’a bir ödül daha: “En İyi Dizi”

Kanal D’nin yapımını Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu, senaryosunun Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul tarafından kaleme alındığı fenomen dizisi Arka Sokaklar, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.13 sezondur büyük beğeni ile izlenen dizinin çekimleri devam ederken bir yandan da başarısını ödüller ile kutluyor. Arka Sokaklar oyuncuları bu kez Gelişim Üniversitesi 8. Medya Ödülleri için sahnedeydi. “En İyi Dizi” ödülünü dizinin genç oyuncuları Yüsra Geyik, Onur Bay ve yapım koordinatörü Semin Güneş Çolak aldı.