Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, yine çok özel bir konsere ev sahipliği yapıyor. Bu özel etkinlikle, imkânı kısıtlı 4500 çocuğa eğitim desteği sağlanacak.



Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan’ın Volkswagen Arena’da sahne alacağı bu muhteşem gecenin sunuculuğunu Ezgi Mola ve Cem Davran yapıyor. Konserin sponsorluğunu ise, Volkswagen Arena, Biletix, Most Production ve The Ritz Carlton üstleniyor.



‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’ konserine alacağınız her bilet ile bu unutulmaz geceye tanıklık ederken çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmeleri için eğitimlerine destek olabilirsiniz.